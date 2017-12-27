عماد متعب يقترب من الانضمام لنادي التعاون السعودي

اقترب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي المصري من الرحيل إلى نادي التعاون السعودي في شهر يناير المقبل بعد أن وافقت لجنة الكرة على رحيله على سبيل الإعارة حتى نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

وقال نادر شوقي مدير أعمال اللاعب لـ”إرم نيوز” إن متعب تلقى عرضًا جادًا من التعاون السعودي موضحًا أن الأهلي أبدى موافقته على رحيله.

وأضاف: “متعب أبلغ إدارة الأهلي بصعوبة بقائه تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق الذي يتجاهله ولا يمنحه أي فرصة للمشاركة”.

ولا يلعب متعب مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي، وشارك دقائق معدودة، بسبب اعتماد حسام البدري المدير الفني للفريق على المغربي وليد أزارو، والغاني جونيو آجاي والناشئ أحمد ياسر ريان.