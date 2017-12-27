الأمير محمد بن سلمان يناقش أوجه التعاون بين السعودية والفيفا مع غياني إنفانتينو (صور)

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في العاصمة الرياض، الأربعاء.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوجه التعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرياضة في السعودية وفيفا، والفرص الواعدة لتطويره.

حضر اللقاء، تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

سمو ولي العهد يلتقي رئيس الفيفا ويستعرضان مبادرات الفيفا وأوجه تعاونها مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة. pic.twitter.com/0yMu8Nw0dO — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

جرى خلال لقاء سمو ولي العهد مع رئيس الفيفا استعراض مبادرات الاتحاد الدولي، وأوجه التعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة والفيفا والفرص الواعدة لتطويره.

حضر اللقاء معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ. pic.twitter.com/lrNSaPfgu5 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

اللقاء جاء عقب استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة السويسري إنفانتينو.

وناقش الملك سلمان مع رئيس فيفا أبرز برامج الاتحاد الدولي لتطوير لعبة كرة القدم، ومجالات التعاون المشترك بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في المملكة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتأتي زيارة إنفانتينو للسعودية ضمن زيارته عددًا من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، والتي بدأت بالإمارات؛ من أجل حضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يسافر إلى الكويت لحضور افتتاح كأس الخليج (خليجي 23) التي ستنطلق في 22 ديسمبر الحالي.