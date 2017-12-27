ناصر الشمراني يقود نادي الشباب لتخطي الباطن والقفز للمركز الخامس في ترتيب ‬الدوري السعودي (فيديو)

سجل ناصر الشمراني هدفًا في الشوط الأول، ليقود نادي الشباب للفوز 1-صفر على الباطن في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وانفرد الشمراني بالحارس بعد تمريرة متقنة من الأرميني ماركوس بتزيلي، ليسدد نحو الشباك في الدقيقة 17.

وكاد الشمراني يضاعف التقدم في الشوط الثاني، بعدما استقبل تمريرة أمام المرمى مباشرة، لكن المدافع جمال الظفيري أجهض الخطر.

١٧’ الشباب يسجّل الهدف الأول في شباك الباطن عن طريق الزلزال ناصر الشمراني ١-٠#الباطن_الشباب #دوري_بلس pic.twitter.com/QS5Wswnkoi — دوري بلس (@dawriplusksa) December 27, 2017

وانفرد الجزائري محمد بن يطو بحارس الباطن مزيد فريح الذي تصدى للكرة في الدقيقة 84.

وأضاع البرازيلي جوناثان بننتيس فرصة التعادل للباطن قبل النهاية، عندما سدد ركلة حرة بجوار القائم.

والفوز هو الثالث على التوالي للشباب، الذي رفع رصيده إلى 22 نقطة وصعد للمركز الخامس، ويتفوق بفارق نقطتين على الباطن الذي لم يفز في آخر خمس مباريات وتراجع للمركز السابع.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال، الذي سيخوض مباراتين مؤجلتين.