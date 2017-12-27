ادعم ناديك.. تركي آل الشيخ يوضح مصير الأموال ويعد بإقصاء هذه الإدارات

قال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة السعودية، إن أموال مبادرة “ادعم ناديك” التي أطلقتها الهيئة ستكون من أجل سداد الرواتب والتعاقدات الجديدة بالأندية.

وتهدف المبادرة إلى العمل على زيادة مداخيل الأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين من خلال تنشيط جسور التواصل بين المشجع وناديه عبر تقديم دعم مالي وفق آلية وضوابط محددة وضعتها الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأندية.

وتفاعلت الجماهير السعودية مع حملة “ادعم ناديك” حييث بدأت في التبرع للأندية السعودية، وتصدر الهلال والأهلي اليوم الأول لحملة من حيث الدعم الجماهيري، قبل أن تتحرك الجماهير الاتحادية لتحل محل الأهلي في اليوم الثاني.

وكشفت الهيئة العامة للرياضة بالاتفاق مع أندية الدوري السعودي للمحترفين عن آليتين يتم من خلالهما تفعيل هذه المبادرة، بإرسال رسالة نصية باسم النادي إلى الرقم 505050 لدعم النادي بقيمة ريال واحد يوميًا، حيث أبرم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عدة اتفاقيات مع شركات الاتصالات في المملكة: (STC – موبايلي – زين -Virgin )، لتفعيل هذه المبادرة، فيما كشفت الهيئة العامة للرياضة عن آلية أخرى تتمثل بالإيداع البنكي المباشر في الحسابات البنكية التي تم اعتمادها خصيصًا لكل نادٍ.

وغرد آل الشيخ :”ادعم ناديك ستخصص للتعاقدات الجديدة ولسداد الرواتب بإشراف من الهيئة ولن تسدد بها الديون … الديون على من تسبب فيها!”.

وتابع بقوله “أعدكم بانتهاء وقت الإدارات التي تعبث بمصلحة أنديتها ! من لم يخدم مصلحة ناديه لا مكان له ومن لن يدفع ويأتي ببرنامج واضح لا مكان له!”.

وأكد “تركي آل الشيخ” خلال كلمته، أن “هذه المبادرة ستضخ مبالغ مالية كبيرة في خزائن الأندية في المستقبل عبر تنافس الجماهير الرياضية وتسابقها لدعم أنديتها”.