محمد نور أسطورة نادي الاتحاد السعودي يطالب الجماهير بالمشاركة في حملة “ادعم ناديك” (فيديو)

حث أسطورة نادي الاتحاد والكرة السعودية، محمد نور، جماهير ناديه على المشاركة بقوة في حملة “ادعم ناديك”، التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، أخيرًا.

وقال نور في فيديو تداوله الجمهور الرياضي السعودي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “هناك حملة تم إطلاقها باسم (ادعم ناديك) وأتمنى من جماهير الاتحاد أن تكون لها كلمتها في هذه الحملة”.

وأضاف: “كلنا سنقف مع النادي، ولن يقدر أن يزايد أحد علينا في حب نادينا”.

وتابع: “تكملة للكلام أقسم بالله أن هذا الكلام نابع من قلبي وليس لي أي مصلحة في الموضوع، وسترونني كثيرًا، وسنتحدث في مواضيع تخص الاتحاد فقط”.

وكان آل الشيخ، دشن المبادرة بتقديم 500 ألف ريال دعمًا لكل ناد من الأندية الـ14.

وكشف، أمس الثلاثاء، أن الإحصائية التي أُجريت بعد مرور 24 ساعة على إطلاق البرنامج أظهرت أنّ الهلال يتربع على رأس القائمة بـ7446 مشتركًا، وثانيًا الأهلي بـ3552 مشتركًا، وثالثًا النصر بـ3279 مشتركًا، والاتحاد رابعًا بـ1541 مشتركًا، والشباب خامسًا بـ553 مشتركًا، والاتفاق سادسًا بـ211 مشتركًا، والفتح سابعًا بـ74 مشتركًا، وأُحد ثامنًا بـ 73 مشتركًا، والرائد تاسعًا بـ70 مشتركًا، والتعاون عاشرًا بـ77 مشتركًا، والفيصلي في المركز الحادي عشر بـ39 مشتركًا، والفيحاء في المركز الثاني عشر بـ37 مشتركًا، وفي المركز الأخير جاء كلٌّ من الباطن والقادسية بعشرة مشتركين.