هل تتم زيادة عدد أندية الدوري السعودي؟.. رئيس الاتحاد يجيب

كشف عادل عزت، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن زيادة عدد فرق دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل.

ونصَّبت رابطة دوري المحترفين، أمس الثلاثاء، عادل عزت رئيسًا لها بالتزكية، خلفًا للمستقيل ياسر المسحل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الرابطة، وأعلنت من خلاله تزكية عزت من ممثلي الأندية الـ14 المحترفة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال عزت في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا أعتقد أن فكرة زيادة الأندية مطروحة حاليًا، وما نريده الآن هو الارتقاء بالبيئة الاستثمارية في رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي وزيادة المداخيل، ونتمنى من الأندية تقليل المصاريف، والعمل على إعدام الديون وتسديدها، والعمل على تقليل القضايا، والعمل بشكل منظم لترتيب الأمور الداخلية”.

وأضاف: “نريد أن ننظم مسابقاتنا، ولوائحنا بحيث تكون على مستوى عالٍ في المجال الفني والمالي والاستثماري والاقتصادي”، مؤكدًا أن أندية الدرجة الأولى لها رابطة مستقلة، وأن رابطة دوري المحترفين تضم 14 ناديًا فقط.

وأردف: “أتوقع أن الفترة المقبلة ستكون ذهبية كما نعيشها اليوم، وسنحصد فيها الثمار، ونحقق فيها الإنجازات على المستوى الفني، وعلى مستوى المنتخبات، وعلى المستوى الاستثماري والمالي”.

وشدد رئيس الرابطة أنه: “سيتم النظر في موضوع مشاركة الأندية في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهي منظومة متكاملة، كما سيتم النظر في مداخيل الأندية، وكيف يتم تحسينها، وضبط المصاريف، والالتزام بأنظمة لوائح الاحتراف ووثيقة الشرف كونها عوامل ستقلل من تضخم الرواتب والمشكلات مع اللاعبين المحترفين، وهذا الكلام لا يمكن أن يُعالج بين يوم وليلة، فهو يحتاج إلى وقت، وقد بدأنا بخطوات متسارعة ستؤدي إلى تحسين المراكز المالية للأندية بشكل تقل فيه الديون والالتزامات وتقنَّن المصاريف، وهذا ما نسعى له، وحقيقةً أرى أنه يحصل بالتدرج، لنستطيع ضمان أن الأندية السعودية ستحصل على رخصها، وتمثل المملكة وفق العدد المحدد من قبل الاتحاد الآسيوي”.

وشدد عزت أن تجربة التعاقد مع ستى محترفين أجانب بالأندية السعودية أحرزت نجاحا وقللت التضخم بأسعار اللاعبين وزادت التنافس بينهم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري” على فضائية “إم بي سي”، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن أخبار سارة للجماهير والأندية والإعلاميين.

وأوضح: “موضوع زيادة عدد أندية دوري المحترفين السعودي يحتاج للدراسة قبل اتخاذ القرار” مشيرا إلى أن الاتحاد يقدم مساعدات لأندية منطقة نجران وجازان (جنوب غرب) المملكة لكنه لا يعلن عن هذا الدعم.

وعن الاستثناء من الهبوط، أشار عزت إلى أنه في كل موسم يطرح هذا الموضوع ، لكن لا يوجد حاليا أي طرح جديد بهذا الشأن ، معلقا على انخفاض الحضور الجماهيري بقوله : “سنعمل على تحسين بيئة الملاعب ونصنع بيئة تساعد على زيادته”.