شكوك حول لحاق أحمد الفريدي بمباراة السعودية وعمان في “كأس الخليج 23”

تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد الفريدي، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، بمباراة عمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23”.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن الفريدي غاب عن تدريبات الأخضر الجماعية، اليوم الثلاثاء، حيث اكتفى بالتواجد في النادي الصحي؛ لعمل تمارين على فترتين.

وكان أحمد الفريدي قد غاب عن مباراة السعودية والإمارات، في كأس الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين؛ نتيجة شعوره بآلام عضلية؛ ما دفع كرونوسلاف يورسيتش، لإراحته وعدم الدفع به في اللقاء.

ويلعب الأخضر السعودي مواجهته المقبلة أمام المنتخب العماني، الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، في خليجي 23.

ويملك المنتخب السعودي 4 نقاط، في مجموعته الأولى، بفوزه على الكويت بهدف نظيف، وتعادله، أمس، أمام نظيره الإماراتي.