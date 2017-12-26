أسباب تأخر وصول ليوناردو محترف النادي الأهلي السعودي إلى المملكة

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أن البرازيلي ليوناردو سوزا، يواجه مأزقًا قضائيًّا في البرازيل وهو السبب في تأخر وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر الأهلاوي :”‏اللاعب ليوناردو لديه قضية في البرازيل ومطلوب الحضور لمقابلة القاضي، وعرَض الأمر على المدرب وإدارة الكرة وتم السماح له أن يعود بعد مباراة الفتح لكن اللاعب تأخر بالعودة”.

وتابع :”هناك محاولات للتواصل معه لمعرفة سبب التأخير قبل تطبيق اللائحة الداخلية بحقه”.

وترددت أنباء عن هرب اللاعب، وعدم نيته العودة للفريق من جديد؛ إلا أن المصدر لم يؤكد أو ينفي تلك المعلومة مشددًا على أنهم في انتظار رد اللاعب بعد التواصل معه.

وتعاقد النادي الأهلي مع سوزا مطلع الموسم الحالي، وظهر اللاعب بمستوى جيد خلال مباريات عديدة وسجل عدة أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل بالجولة الـ 16 من دوري المحترفين السعودي؛ ما يجعله بحاجة لواحد من أهم عناصره.