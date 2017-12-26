بعد تألقه في كأس الخليج.. شاهد علي النمر بقميص نادي الهلال قبل بضع سنوات (صور)

لفت علي النمر، لاعب المنتخب السعودي الأنظار بشكل كبير، خلال مباراة الأخضر مع الإمارات في خليجي 23 التي انتهت بالتعادل السلبي بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بخليجي23.

وحصل النمر على جائزة أفضل لاعب في المباراة .

ويعد اللاعب الشاب من أبرز مفاجآت كأس الخليج التي تشارك بها السعودية من خلال المنتخب الثاني.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى للنمر بقميص الأخضر.

ويلعب النمر لأكاديمية الشلهوب يونايتد التي يمتكلها محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال، ولم يوقع عقدًا احترافيًا لأي ناد.

وتداول مغردون سعوديون صورًا لعلي النمر بقميص نادي الهلال، وقيل إنه لعب للزعيم ضمن فرق الصالات.

وكانت بداية النمر عام 2014 حينما ظهر في فيديو قال خلاله، إنه منطلق من السعودية إلى الإمارات من أجل البحث عن فرصة للانضمام لفريق كرة قدم.

وقال عامر عبدالله معلق “أبوظبي الرياضية”، إن النمر قد يوقع لنادي الاتحاد السعودي.

وغرّد الإعلامي السعودي عبدالعزيز الزهراني :”لاعب المنتخب السعودي الموهبة “علي النمر” عاشق للاتحاد … وفي الموسم الماضي كان حاضرًا لنهائي كاس الملك بين #الاتحاد و #النصر “.

وبدأت أندية عربية خليجية توجّه أنظارها ناحية اللاعب، الذي شبهه الكثيرون بعمر عبدالرحمن عموري نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي.