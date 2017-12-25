من هو لاعب المنتخب السعودي الذي أذهل يورسيتش في خليجي 23؟

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي، رضاه التام عمّا قدّمه لاعبو المنتخب خلال مباراتهم مع الإمارات، مشيدًا بانضباطية اللاعبين وتطبيقهم لكامل التعليمات طوال مجريات المباراة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: “أهنئ اللاعبين جميعًا على هذا المستوى ونجاحهم في تطبيق كل ما طُلب منهم، كما أهنئ منتخب الإمارات الذي قدّم هو الآخر مستوى مميزًا”.

وأضاف: “كرة القدم لعبة جماعية ومن الصعب على أي مدرب تمييز لاعب على آخر، فكل لاعبي فريقي مميزون، ولكن شدني كثيرًا مستوى اللاعب نوح الموسى، الذي تميز في الدفاع والهجوم، وأتوقع له مستقبلًا كبيرًا، ومن الممكن أن يشارك في كأس العالم في روسيا، وهذا مجرد توقع”.

وأوضح كرونوسلاف يورسيتش أن طموحهم ارتفع بعد النتائج الإيجابية التي تحققت، كاشفًا عن اجتماعه مع اللاعبين ومطالبته لهم بالتفكير في الحصول على لقب خليجي 23.

وأضاف: “قبل انطلاق الدورة لم أعرف اللاعبين بالشكل المطلوب وبدرجة عالية، ولكن الآن أعتقد أن الفريق قادر على السير بعيدًا في البطولة”.