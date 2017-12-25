صحيفة: مارك كلاتنبيرغ رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي خان زوجته

كشفت صحيفة “دي صن” عن فضيحة تخص الحكم الإنجليزي الشهير مارك كلاتنبيرغ ، الذي يشغل حاليًا رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويدير بعض لقاءات الدوري السعودي الممتاز.

وبحسب الصحيفة فإن الحكم البالغ من العمر 42 عامًا، خان زوجته مع سيدة مطلقة تبلغ من العمر 50 عامًا، والتقاها عدة مرات في شقة خاصة، كما كذب عليها وأقنعها بأنه غير متزوج.

وأكدت أندريا أودكينسون (50 عامًا) عن أنها لم تكن تعلم بزواجه الثاني من كلير (42 عامًا)، وأنها قررت أن تفضحه لتعرف زوجته أي نوع من الرجال هو.

وأكدت العشيقة أن مارك كلاتنبيرغ إنسان رومانسي وخارج الملعب يبدو عكس ما يظهره داخله وقالت: “إنه شخص وسيم ورومانسي ولطيف، سقطت في حبه، ليس نفس الشخص القاسي داخل الملعب بالعكس تمامًا في حياته الخاصة والعادية”.

والتقى مارك كلاتنبيرغ بأندريا في فبراير الماضي، والتقاها مرارًا في شقة في نيوكاسل، كما أرسل لها رسائل عبر تطبيق “واتساب” حين كان رفقة زوجته في نيويورك لقضاء العطلة مطالبًا إياها بارتداء ملابس مثيرة ولقائه.

وأكد مقرب من أندريا أنها إنسانة محترمة، ولم تكن لتقيم علاقة معه لو كانت تعرف أنه متزوج ولذلك قامت بفضحه.