خليجي 23: علي النمر يلفت الانتباه خلال مباراة السعودية والإمارات (فيديو)

لفت علي النمر، لاعب المنتخب السعودي، الانتباه خلال الدقائق الأولى، من مباراة المنتخب السعودي مع شقيقه الإماراتي، بالجولة الثانية من مباراة المجموعة، التي تضم أيضًا، الكويت وسلطنة عمان.

ودفع المدرب برسيتش، بعلي النمر أساسيًا؛ بعد إصابة أحمد الفريدي، قبل المباراة بساعات.

ونال اللاعب ثقة السعوديين في وقت قليل للغاية، حيث أظهر مستويات مميزة جدًا.

وقدم النمر خلال الدقائق التي لعبها، لمسات فنية، تبرز موهبة كبيرة.

ويتشابه النمر ذو الأصول اليمنية، وهو من مواليد المملكة العربية السعودية، في الشكل بنجم الإمارات عمر عبدالرحمن عموري.

وارتدى النمر القميص رقم 8 مع منتخب السعودية.

والنمر هو خريج أكاديمية الشلهوب يونايتد، التي يملكها محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال.

وقال معلق أبوظبي الرياضية، عامر عبدالله :”إن علي النمر، يجب أن يلعب بنادي الاتحاد؛ لأن اسمه النمر، في إشارة إلى لقب نادي الاتحاد السعودي “النمور”.

ولا يرتبط النمر بعقد احترافي مع أي ناد، حتى اللحظة.

وقال الناقد الرياضي السعودي علي الزهراني تعليقا على أداء الأخضر :”نوح الموسى ، الخبراني ، على النمر ، عبدالرحمن العبيد ، من أهم المكتسبات التي قدمتها لنا خليجي23، يُشكر اتحاد الكرة على شجاعة اتخاذ القرار الصائب المتمثل في مشاركة هذه المواهب الشابة التي أثبتت جدارتها بالامتياز.