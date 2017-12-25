نادي أحد السعودي يكشف موقفه من ضم عماد متعب وباسم مرسي

كشف نادي أحد السعودي موقفه من التعاقد مع عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي المصري، وباسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل.

وقال سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: “نرغب بالفعل في التعاقد مع عماد متعب، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وكذلك باسم مرسي”.

وأضاف الحربي: “حتى الآن لا توجد أي اتفاقات رسمية لضم متعب، بل كل ما في الأمر أن هناك رغبة من نادينا لضمه”.

وتابع: “أيضًا نرغب في ضم باسم مرسي، مهاجم الزمالك، خصوصًا بعد نجاح تجربة اللاعبين المصريين في الدوري السعودي”.

وأشار: “حال بقاء أحد في دوري المحترفين في الموسم المقبل سيكون هناك تعاون كبير مع الأندية المصرية، لضم أحد لاعبيها”.

على جانب آخر، استقر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على إعارة أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في انتقالات الشتاء المقبل في يناير.

وكان الأهلي قد تعاقد مع أكرم توفيق قادمًا من إنبي، ولكنه لم يتواجد في الحسابات الفنية للفريق منذ ارتدائه القميص الأحمر.

وأوضح مصدر داخل الجهاز الفني، أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، طلب رسميًا استقدام لاعب خط وسط مدافع، لديه من الخبرات ما يؤهله للمشاركة سريعًا في المباريات وأنه حال إتمام هذه الصفقة سيمنح لجنة الكرة الضوء الأخضر للموافقة على إعارة أكرم توفيق.