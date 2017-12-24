السعودية تواجه الإمارات في نهائي مبكر لكأس الخليج 23

تتجه الأنظار، غدًا الإثنين، لاستاد جابر الأحمد الدولي لمتابعة النهائي المبكر الذي يجمع المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي، في الجولة الثانية من مباريات المجوعة الأولى لكأس الخليج (خليجي 23) في الكويت.

ويعيش المنتخبان الأخضر والأبيض حالة من النشوة، بعد أن حقق كلاهما الفوز في الجولة الأولى، ويطمح كلاهما لحصد الفوز غدًا؛ من أجل تأمين بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

واستهل المنتخب السعودي مشواره في “خليجي 23” بالفوز على نظيره الكويتي، صاحب الأرض والجمهور، بهدفين مقابل هدف؛ لكنه سيكون على موعد مع مهمة أكثر صعوبة غدًا، عندما يواجه الإمارات التي بدأت مشوارها في البطولة بالفوز على عمان بهدف دون رد.

ويشارك الفريق السعودي في البطولة بمجموعة من اللاعبين الجدد، وتحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، ولعل هذه البطولة في حد ذاتها لها أهمية كبرى بالنسبة لجميع لاعبي الأخضر أملًا في لفت الأنظار إليهم، والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في مونديال روسيا 2018.

وأجرى الفريق السعودي حصة تدريبية، أمس السبت، تحت قيادة يورسيتش، الذي قسم لاعبي الفريق إلى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الكويت، حيث تدربوا في صالة الألعاب (الجيمنيزيوم) برفقة المعد البدني، فيما ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين إذ تدربوا على ملعب نادي الشباب الكويتي.

وتلقى الفريق السعودي صدمة قوية بعد مغادرة المهاجم هزاع الهزاع للكويت بعد قرار المدرب كرونوسلاف يورسيتش باستبعاده إثر تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتم استدعاء هتان باهبري بدلًا منه.

ومن المتوقع أن يدفع يورسيتش أمام الإمارات بنفس مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام الكويت باستثناء الهزاع.

ومن المقرر أن يضم تشكيل الأخضر السعودي عساف القرني وعبد الرحمن العبيد ومحمد خبراني وعمر هوساوي وسالم علي يحيى ونايف هزازي ونوح الموسى وصالح العمري وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر ومختار فلاته.

وأكد يورسيتش أنه يتطلع للفوز على الإمارات غدًا، مضيفًا: “طوال مسيرتي التدريبية لم ألعب سوى من أجل الفوز”.

والتقى المنتخبان السعودي والإماراتي في 35 مباراة دولية، حيث فاز الأخضر 21 مرة، مقابل سبعة انتصارات للإمارات وتعادلا سبع مرات.

وجمعت أربع مواجهات بين الفريقين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، حيث التقيا مرتين في التصفيات الأولية، وانتهت الأولى بفوز السعودية 2 / 1، وتعادلا في الثانية بالإمارات 1 / 1، ثم التقيا في المرحلة النهائية من التصفيات نفسها، وفاز الأخضر في المواجهة الأولى 3 /صفر، وانتهت المواجهة الثانية لصالح الإمارات بنتيجة 2 /1.

وعلى مدار 21 مشاركة سابقة للفريق في البطولة، أحرز الأخضر كأس البطولة ثلاث مرات في أعوام 1994 و2002 ومطلع عام 2004، فيما توج الأبيض الإماراتي باللقب مرتين في 2007 و2013.

ويتطلع الفريق الإماراتي للثأر من نظيره السعودي، وتحقيق الفوز بكل السبل الممكنة غدًا؛ من أجل الاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للإمارات، بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة عمان، والذي يضم خالد عيسى ومهند العنزي وإسماعيل أحمد وخليفة مبارك غانم ومحمد المنهالي وعلي حسن سالمين وخميس إسماعيل ومحمد فوزي ومحمد عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت.

وأكد علي مبخوت: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السعودية، التي تمكنت من الفوز على صاحب الأرض في المباراة الأولى؛ لذا نتوقع مواجهة خصم قوي، ولكننا نتطلع لحصد النقاط الثلاث”.

وأشاد مبخوت بلاعبي الأبيض، الذين نجحوا في حسم الفوز على عمان بهدف من ضربة جزاء، موضحًا: “رغم عدم ظهور المنتخب بالشكل المطلوب، إلا أن تحقيق النقاط الثلاث هو الهدف الرئيس”.