حديث طريف بين علي النمر ونجمه المفضل “عموري” قبل مواجهة المنتخبين في “كأس الخليج 23” (فيديو)

تداول الجمهور السعودي فيديو طريفًا للنجم الشاب علي النمر، والذي يلقبه الجمهور “عموري الجديد”، نظرًا للشبه الذي يجمعه بعمر عبدالرحمن “عموري“، نجم المنتخب الإماراتي، لاعبه المفضل خلال استعدادات الفريقين لمباريات “كأس الخليج 23”.

ودار حديث جانبي بين النمر وعمر عبدالرحمن “عموري” في مقر إقامة المنتخبين في الكويت، إذ طلب النجم الشاب من عموري أن يهديه القميص الخاص به بعد مواجهة الفريقين، قائلًا: “أنت قدوتي والتي شيرت ما تعطيه لأحد غيري”، ليرد عليه عموري ضاحكًا: “هذا حقك”

وسبق للنمر “22 عامًا” خوض تجربة احترافية في الإمارات، وقد اشتهر بمهاراته وتمريراته المتميزة.

▫️علي النمر يطلب قميص عمر عبدالرحمن في المباراه القادمة

▪️والله التيشرت ما تعطيه لأحد غيري ???? pic.twitter.com/VsHBKAnzIW — كرة الإمارات ???????? (@uae_kooora) December 24, 2017

وورد اسمه ضمن قائمة من 24 لاعبًا أعلنها الاتحاد السعودي لكرة القدم استعدادًا لكأس الخليج التي تحتضنها الكويت بين الـ 22 من ديسمبر والـ5 من يناير المقبل، وتضم القائمة 6 من منتخب المواهب من مواليد السعودية، وهم بالإضافة إلى النمر، عبدالقدوس عطية، وهمام سالم، وسالم علي، وجابر عيسى، وأحمد الفقي.

ويلعب الأخضر إلى جانب الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، في المجموعة الثانية بالبطولة، وتضم المجموعة الأولى البحرين، والعراق، واليمن، وقطر.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره السعودي، غدا الاثنين، في ثاني مواجهات الفريقين في البطولة، إذ حقق المنتخب السعودي الفوز في اللقاء الأول على الكويت 2-1، فيما فاز الإمارات على عُمان بهدف نظيف.