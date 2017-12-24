نادي الاتحاد السعودي يوضح موقفه من احتراف محمود كهربا

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، عن أنها لم تصل لها أي عروض أوروبية لضم نجم الفريق الحالي محمود عبدالمنعم “كهربا”.

وكانت تقارير، أشارت إلى تلقي اللاعب عرضًا من أحد الأندية الألمانية لضم “كهربا” في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرحب كهربا بالعودة إلى الملاعب الأوروبية من بوابة ألمانيا بعد تجربة سابقة في سويسرا شهدت ارتداءه لقميصي لوزيرن وغراسهوبرز في عامي 2013 و2014.

وقالت المصادر، إن الإدارة ترفض تمامًا رحيل اللاعب دون أن يستكمل عقده، حتى لو وصل إليها العرض الألماني.

وتترقب إدارة نادي الاتحاد، قراراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بقبول الاستئناف الذي تقدمت به للسماح لها بإجراء تعاقدات جديدة في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد انتهاء مشكلة اللاعب الأسترالي ترويسي والاتفاق معه على حصوله على مستحقاته المالية.

ويلعب محمود “كهربا” حاليًا ضمن صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة قادماً من نادي الزمالك المصري حتى نهاية الموسم.

وخاض محمود “كهربا” 12 مباراة فى مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم مع اتحاد جدة، سجل خلالها 3 أهداف.