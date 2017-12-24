اتحاد الكرة السعودي يكرم مشجعًا قام بتنظيف مدرج الأخضر بعد مواجهة الكويت

كرّم نواف التمياط، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس بعثة الأخضر في بطولة كأس الخليج 23، المشجع السعودي بعد تداول فيديو له، وهو ينظف ملعب مدرجات استاد جابر الدولي، بعد انتهاء مباراة افتتاح البطولة الخليجية بين السعودية والكويت.

????| شاهد.. حديث نائب رئيس الاتحاد السعودي نواف التمياط والمشجع نواف الشمري بعد نهاية حفل التكريم. pic.twitter.com/AOFm1TkNC7 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 23, 2017

وأكد التمياط خلال استقباله المشجع نواف الشمري، أن ما فعله تصرف يحتذى ويُفخر به، ويترك وعيًا لدى الكثيرين، ويشجعهم على القيام بأعمال مشابهة، ونقل له تحيات مسؤولي الرياضة السعودية.

????| شاهد.. نائب رئيس الاتحاد السعودي نواف التمياط خلال استقباله للمشجع نواف الشمري الذي قام بتنظيف المدرج خلال مباراة المنتخب أمام شقيقه الكويت. pic.twitter.com/R4yiHfwv0E — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 23, 2017

وقدم التمياط درعًا تكريميًا للمشجع نواف الشمري، تقديرًا له على تصرفه، متمنيًا أن تحذو الجماهير السعودية حذوه.