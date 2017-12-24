اتحاد الكرة السعودي يكرم مشجعًا قام بتنظيف مدرج الأخضر بعد مواجهة الكويت

اتحاد الكرة السعودي يكرم مشجعًا قام بتنظيف مدرج الأخضر بعد مواجهة الكويت

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كرّم نواف التمياط، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس بعثة الأخضر في بطولة كأس الخليج 23، المشجع السعودي بعد تداول فيديو له، وهو ينظف ملعب مدرجات استاد جابر الدولي، بعد انتهاء مباراة افتتاح البطولة الخليجية بين السعودية والكويت.

وأكد التمياط خلال استقباله المشجع نواف الشمري، أن ما فعله تصرف يحتذى ويُفخر به، ويترك وعيًا لدى الكثيرين، ويشجعهم على القيام بأعمال مشابهة، ونقل له تحيات مسؤولي الرياضة السعودية.

وقدم التمياط درعًا تكريميًا للمشجع نواف الشمري، تقديرًا له على تصرفه، متمنيًا أن تحذو الجماهير السعودية حذوه.

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