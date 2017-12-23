تركي آل الشيخ: غدًا أخبار رياضية مهمة

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إعلان أخبار رياضية مهمة يوم غد الأحد.

ويدشن آل الشيخ، مساء غد الأحد، مبادرة “ادعم ناديك” التي ستشهد الكشف عن أيقونات الأندية في حدث هو الأول من نوعه في الرياضة السعودية.

فيما رجحت مصادر إعلامية أن يتم الإعلان عن انسحاب المنتخب السعودي من بطولة خليجي 23 على خلفية شكوى المنتخب القطري بسبب عدم أهلية بعض اللاعبين من مواليد المملكة، مصادر إعلامية أخرى تحدثت عن احتمالية إبعاد المنتخب القطري من البطولة.

جماهير النصر السعودي توقعت أن يتم الإعلام عن رحيل الرئيس فيصل بن تركي على خلفية تدهور نتائج الفريق ورغبة جماهير النادي في إقالته .

غداً أخبار رياضية مهمة ✌???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) December 23, 2017

وتعد هذه المبادرة موجهة إلى جماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل دعم أنديتهم.

يذكر أن “ادعم ناديك” هي إحدى البرامج النوعية التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وقد وجدت ترحيبًا كبيرًا من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، كونها تمنحها الفرصة لخدمة أنديتها.