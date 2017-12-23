النادي الأهلي يسقط الفتح بثلاثية.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي

حقق النادي الأهلي انتصاره الثاني على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم بتغلبه على الفتح 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما 3 / 1 إذ افتتح إيوانيس فيتفازيديس الأهداف في الدقيقة التاسعة وتعادل عبد القادر الوسلاتي للفتح بركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يسجل مهند عسيري الهدفين الثاني والثالث للأهلي في الدقيقتين 30 و38.

جدول ترتيب #الدوري_السعودي_للمحترفين بعد نهاية لقاء #الفتح_الأهلي ، @ALAHLI_FC يكسر حاجز الـ30 نقطة ويصل للرقم 31 في المركز الأول. pic.twitter.com/fLi0cgCTK8 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 23, 2017

وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في تسجيل أي أهداف، أهدر علي الزقعان ركلة جزاء للفتح في الدقيقة 66.

ورفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الفتح عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وكان الأهلي قد فاز في الجولة الماضية على الاتفاق 4 / 1، بينما تعادل الفتح سلبيًا مع التعاون.

يذكر أن هذا الفوز هو التاسع للأهلي هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع، وتعد هذه الخسارة هي السادسة للفتح هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.