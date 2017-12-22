علي مبخوت يقود منتخب الإمارات للفوز على عُمان في خليجي 23 (فيديو)

اجتاز المنتخب الإماراتي لكرة القدم عقبة صعبة للغاية في بداية مسيرته بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، المقامة حاليًا في الكويت، وتغلب على نظيره العُماني 1 / صفر، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة، بهدف من ضربة جزاء في وسط الشوط الأول.

وانتزع المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة، بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف نظيره السعودي، الذي افتتح فعاليات البطولة بالفوز على نظيره الكويتي 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وأنهى المنتخب الإماراتي (الأبيض) الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم الخطير، علي مبخوت، من ضربة جزاء، حصل عليها في الدقيقة 27 ونفذها بنفسه في الدقيقة 28 .

وفي الشوط الثاني، باءت جميع محاولات المنتخب العُماني (الأحمر) في تسجيل هدف التعادل، رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له، بينما عاند الحظ المنتخب الإماراتي أيضًا في أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة رصيده من الأهداف.

ولم يستغرق أي من الفريقين وقتًا للدخول في أجواء المباراة، حيث بدأ الفريقان هجومهما المتبادل منذ الدقيقة الأولى في المباراة.

وكان المنتخب العُماني أفضل نسبيًا من حيث الانتشار في الملعب والخطورة الهجومية، ولكن الدفاع الإماراتي تصدى ببراعة لكل المحاولات العُمانية.

كما عاند الحظ اللاعب العُماني جميل اليحمدي في الدقيقة 16، ليفشل اللاعب في تسديد الكرة نحو المرمى بعدما انزلقت الكرة على قدمه وخرجت إلى ضربة مرمى.

وبانت الانسيابية الرائعة في أداء المنتخب العُماني، حيث أجاد الفريق تقديم أداء جماعي راقٍ أزعج به المنتخب الإماراتي كثيرًا.

في المقابل، فشل المنتخب الإماراتي في استغلال المهارات الفردية للاعبيه لصالح الأداء الجماعي للفريق، حيث كثرت الكرات المقطوعة والتمريرات غير المتقنة لدى الاستحواذ على الكرة، في حين كان خط الدفاع هو الأكثر إجادة.

ورغم هذا، لم يتردد الحكم في احتساب ضربة جزاء للنجم الإماراتي علي مبخوت في الدقيقة 27 عندما تعرض للجذب من قميص اللعب داخل منطقة الجزاء.

وسدد مبخوت ضربة الجزاء بنفسه، حيث لعب الكرة بهدوء على يسار الحارس فايز الرشيدي مسجلًا هدف التقدم للأبيض الإماراتي في الدقيقة 28 .

ومنح الهدف المنتخب الإماراتي دفعة معنوية هائلة ليسيطر الفريق على مجريات اللعب في الدقائق التالية.

وأهدر مبخوت فرصة ذهبية لتعزيز تقدم الفريق في الدقيقة 30 إثر تمريرة بينية متقنة من عمر عبد الرحمن (عموري) وضعت مبخوت في مواجهة الرشيدي، لكن تسديدة مبخوت ذهبت خارج القائم الأيسر.

استعاد المنتخب العُماني اتزانه تدريجيًا وعاد للضغط الهجومي على منافسه، لكنه اصطدم بالدفاع الإماراتي المتكتل.

وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط، وفشل المنتخب الإماراتي في استغلال أكثر من فرصة لينتهي الشوط بتقدم الفريق بهدف نظيف.

وبدأ المنتخب العُماني الشوط الثاني بهجوم ضاغط، وشكل لاعبوه إزعاجًا مستمرًا للدفاع الإماراتي، ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من كرة.

وتألق الحارس الإماراتي خالد عيسى وتصدى لأكثر من فرصة عُمانية كانت كفيلة بتحقيق التعادل على الأقل.

وبمرور الوقت، استعاد الدفاع الإماراتي صلابته وعاد لبناء حائط الصد القوي في مواجهة الهجوم العُماني.

في المقابل، شكلت الهجمات المرتدة السريعة للأبيض خطورة كبيرة على الدفاع العُماني وكادت تسفر عن هدف الاطمئنان.

وسجل خالد الهاجري هدفًا للمنتخب العُماني في الدقيقة 78 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ورغم الهجوم المكثف من الفريقين وخاصة من المنتخب العُماني في نهاية المباراة، فشل كلاهما في هز الشباك لينتهي اللقاء بفوز ثمين للأبيض الإماراتي.