سعيد العويران مهاجمًا سامي الجابر: لا يفهم في الكرة (فيديو)

امتدح سعيد العويران، لاعب نادي الشباب السعودي السابق، أداء الفريق في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على القادسية بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من البطولة أمس الخميس.

وانتقد العويران الجهاز الفني السابق لنادي الشباب بقيادة نجم المنتحب المعتزل، وعضو اتحاد الكرة السعودي سامي الجابر، قائلًا: “كان جهازًا لا يفهم في الكرة”. معتبرًا أن الفريق كان في مراكز متأخرة في الدوري أثناء وجود هذا الجهاز.

وجاء الانتقاد خلال مداخلة هاتفية على قناة “24 الرياضية” مساء الخميس، حيث قال إنَّ لمسات المدرب الجديد بدأت تظهر على الفريق.

وجاءت تصريحات “العويران” بعد أقل من أسبوع من تقديمه اعتذارًا صريحًا لسامي الجابر، بسبب هجومه عليه قبل عدة أسابيع خلال تصريحات إذاعية.

وقاد الجابر نادي الشباب قبل أن تتم إقالته غير أنه لم يقدم نتائج جيدة.

وهاجم “العويران” الجابر، مؤكدا أنه دخل في مشاكل مع اللاعبين، وأن “الشباب” كان بحاجة لمدرب كبير.