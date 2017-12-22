شاهد لحظة افتتاح أمير الكويت حفل كأس الخليج 23 وتجوله بالسيارة داخل الملعب (فيديو)

افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 23“، والتي تستضيفها الكويت من 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي إلى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

ودخل أمير الكويت ملعب جابر الدولي في سيارة، وتجوّل بها داخل الملعب لتحية الجماهير الموجودة في ملعب المباراة.

وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة الافتتاح في بداية حفل افتتاح هذه النسخة على استاد “جابر الأحمد” متمنيًا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.

وشهدت المقصورة الرئيسية للاستاد حضور العديد من الضيوف من الدول المشاركة في البطولة، حيث بدت السعادة على الجميع بسبب نجاح حفل الافتتاح من ناحية، وعودة الكرة الكويتية إلى الساحة الدولية إضافة لانطلاق فعاليات هذه الدورة من بطولة كأس الخليج.

كما تواجد في المقصورة السويسري غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

فيديو / لحظة إفتتاح سيدي حضرة صاحب السمو لفعاليات كأس الخليج الـ23 المقامة حاليا في الكويت.#خليجي٢٣ pic.twitter.com/y8H4YGSqeB — المجلس ???????? (@Almajlliss) December 22, 2017

وتستضيف الكويت البطولة للمرة الرابعة في تاريخها حيث سبق لها استضافة فعاليات البطولة في نسخها الثالثة والعاشرة والسادسة عشرة في أعوام 1974 و1990 و2003/2004 .

ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب لكل من السعودية والعراق وقطر ولقبين للإمارات ولقب واحد لعمان.

وكان من المقرر إقامة فعاليات هذه النسخة في قطر ولكن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق من الشهر الحالي برفع الإيقاف عن الكرة الكويتية دفع المسؤولين في كل من قطر والكويت إلى الاتفاق على نقل استضافة البطولة مجددًا إلى الكويت احتفاء بعودة الكرة الكويتية إلى الساحة الدولية.