ثنائي نادي النصر السعودي يستعد للحاق بفهد المولد في مانشستر يونايتد

يستعد ثنائي نادي النصر السعودي، يحيى الشهري ومحمد السهلاوي، للحاق بفهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، في مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ لخوض فترة تأهيلية؛ من أجل خوض غمار منافسات كأس العالم روسيا 2018، مع المنتخب السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي؛ لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، علمًا بأن القرعة أوقعته في المجموعة الأولى، مع روسيا البلد المستضيف، إلى جانب أوروغواي ومصر.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أعلن عن التحاق فهد المولد بمعسكر تأهيلي وإعدادي، بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وصرح تركي آل الشيخ، في وقت سابق، أنه يرغب في تواجد عدد من اللاعبين السعوديين في الخارج؛ من أجل مصلحة الكرة السعودية.

ويعتبر المولد، ثاني اللاعبين السعوديين خوضًا لمعسكر تدريبي في مانشستر يونايتد، إذ سبقه نجم نادي النصر أحمد الفريدي، وذلك ضمن اتفاقية، بين هيئة الرياضة السعودية والنادي الإنجليزي.