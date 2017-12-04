تغييرات هامة في “ميركاتو” نادي النصر السعودي

تراجع جوستافو كونتريوس المدير الفني لنادي النصر السعودي عن بيع ثنائي الفريق المغربي سعد لكرو والمصري حسام غالي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأظهر الثنائي مستوى جيدًا خلال الفترة الماضية، ما دفع المدرب للإبقاء عليهما.

وبحسب صحيفة الرياضية؛ فإن الراحل الوحيد عن النصر سيكون وليام جيبور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للتعاقد مع مهاجم آخر.

كان جوستافو قد أبدى تحفظه سابقًا على مستوى غالي ولكرو.

وحسام غالي هو أكثر لاعب نصراوي مرّر تمريرات صحيحة بإجمالي 312 تمريرة بفارق 92 تمريرة عن أقرب لاعب منافس له منذ قدوم المدرب جوستافو للنصر.

وقد يكون رافاييل دا سيلفا مهاجم أوراوا الياباني هو المهاجم الأجنبي الجديد لنادي النصر؛ إن توفرت السيولة المالية لدعم الفريق.

وتتوفر لدى نادي النصر عروض من مصر للتعاقد مع وليام جيبور، حيث يرغب الأهلي والزمالك في الحصول على خدماته نظرًا لمردوده الجيد السابق مع أندية طلائع الجيش المصري والوداد المغربي.

من جهة أخرى عينت مجموعة قنوات “إم بي سي برو” المعلق السعودي فهد العتيبي للتعليق على مباراة الفريق مع الرائد الليلة بالدوري السعودي للمحترفين.