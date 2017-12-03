أطفال ينظفون المدرجات بعد مباراة نجد والحمادة في السعودية.. وهذه ردود الفعل

قام عدد من جماهير نادي نجد بحوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، بعملية تنظيف للمدرجات، وذلك عقب نهاية لقاء فريقهم الأول لكرة القدم بضيفه نادي الحمادة، والتي انتهت بخسارة الأخير بخمسة أهدف مقابل هدف.

ويأتي هذا التصرف المثالي من قبل أبناء حوطة سدير، كرسالة لبقية المعجبيـن في المحافظات والمناطق لنهج هذا السلوك الحضاري، وفق قول مغردين سعوديين وإعلاميين عن هذه الواقعة.

هؤلاء هم صغار المبادرة pic.twitter.com/V0agnlSiYI — يوسف الجبري مصور (@yousef_asj) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال الإعلامي “عبد الله المعيوف” إن هذا السلوك أتى من حسن التربية، بارك الله فيهم يستحقون منا الشكر والمكافأة”.

هذا السلوك أتى من حسن التربية

بارك الله فيهم يستحقون منا الشكر والمكافاه — عبدالله المعيوف (@AboAbdulaziz_) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

هؤلاء هم صغار المبادرة pic.twitter.com/V0agnlSiYI — يوسف الجبري مصور (@yousef_asj) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وشكرهم المدرب يوسف سعود الموينع: هؤلاء الأطفال يستحقون الشكر والتقدير بارك الله فيهم”.

شكرًا لهم فعلا يستحقون الشكر والتقدير بارك الله فيهم — يوسف سعود الموينع (@sssnn19) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وغرد دباس المشاري قائلًا: “على طريقة اليابانيين، شيء طيب وهذا يدل علَى حسن التربية، وأتمنى تواجده في جميع ملاعب الرياضة”.

على طريقة اليابانيين،

شئ طيب وهذا يدل علَى حسن التربيه .و أتمنى تواجده في جميع ملاعب الرياضيه — دباس المشاري (@almshari133) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

واستمر نادي نجد في صدارة مجموعة مكتب هيئة المجمعة.