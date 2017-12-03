أطفال ينظفون المدرجات بعد مباراة نجد والحمادة في السعودية.. وهذه ردود الفعل

أطفال ينظفون المدرجات بعد مباراة نجد والحمادة في السعودية.. وهذه ردود الفعل

المصدر: إرم نيوز

قام عدد من جماهير نادي نجد بحوطة سدير بالمملكة العربية السعودية، بعملية تنظيف للمدرجات، وذلك عقب نهاية لقاء فريقهم الأول لكرة القدم بضيفه نادي الحمادة، والتي انتهت بخسارة الأخير بخمسة أهدف مقابل هدف.

ويأتي هذا التصرف المثالي من قبل أبناء حوطة سدير، كرسالة لبقية المعجبيـن في المحافظات والمناطق لنهج هذا السلوك الحضاري، وفق قول مغردين سعوديين وإعلاميين عن هذه الواقعة.

وقال الإعلامي “عبد الله المعيوف” إن هذا السلوك أتى من حسن التربية، بارك الله فيهم يستحقون منا الشكر والمكافأة”.

وشكرهم المدرب يوسف سعود الموينع: هؤلاء الأطفال يستحقون الشكر والتقدير بارك الله فيهم”.

وغرد دباس المشاري قائلًا: “على طريقة اليابانيين، شيء طيب وهذا يدل علَى حسن التربية، وأتمنى تواجده في جميع ملاعب الرياضة”.

واستمر نادي نجد في صدارة مجموعة مكتب هيئة المجمعة.

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