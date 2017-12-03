عمر خربين: لاعبو الأندية المنافسة يخافون من اسم نادي الهلال السعودي

قال عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي إن حظوظ فريقه كبيرة في كل البطولات، لأن لاعبي الأندية المنافسة يخافون منهم.

وأوضح اللاعب في تصريحاتٍ صحفية أن “اسم ⁧‫الزعيم” يبعث الخوف في نفوس المنافسين،‬⁩ أكثر من أسماء لاعبيه.

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وعن إصابته قال في التصريحات التي نقلتها صحيفة “عين اليوم” السعودية :” ‏كان من المنتظر أن أعود سريعًا وأشارك في مباراة الرائد، ولكن للأسف لم يكن هناك تحسن كبير في العضلة، سأجري كشف أشعة جديدًا للاطمئنان عليها.”

وشدد خربين على أن ‏مهمة اللاعب الأجنبي في ⁧‫الهلال‬⁩ صعبة، لأن اللاعبين المحليين أغلبهم من الدوليين والمميزين، ويصعب التفوق عليهم.”

وقال خربين عن خسارة النهائي الآسيوي: “نعتذر لجماهيرنا على خسارة النهائي الآسيوي، في مباراة الذهاب “تحمسنا بزيادة” لرغبتنا الكبيرة في إسعادهم، قادرون على تحقيق كل أحلامهم مستقبلًا، لأن ⁧‫الهلال‬⁩ ثابت في كل منافسة.”

واختتم اللاعب تصريحاته قائلًا: “فهد المفرج يقوم بأدوار كبيرة يستحق الشكر عليها وياسر القحطاني والشلهوب داعمان لنا كلاعبين ولي بشكل شخصي بحكم خبرتهما العريضة.”