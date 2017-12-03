السعودية.. فهد المولد يتحدث عن معسكر مانشستر يونايتد وانتقاله إلى الدوري الإسباني

وصل المهاجم فهد المولد لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي، اليوم الأحد، إلى مدينة مانشستر، تمهيدًا لبدء معسكره الإعدادي الخاص، والذي يبدأ صباح الإثنين.

وكان تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية قد تكفل بكافة تكاليف معسكر المولد، على غرار معسكر أحمد الفريدي لاعب النصر.

ونقلت شبكة “عين اليوم” عن المولد قوله: “سأذهب إلى مانشستر استعدادًا لبطولة كأس العالم 2018”.

وعن مستقبله مع نادي الاتحاد قال المولد: “أمور تجديد العقد لم تنتهِ بعد مع إدارة الاتحاد، ولكن الأولوية ستكون تجديد العقد، أتمنى أن أعود وكل شيء متعلق بهذا الأمر قد انتهى”.

وأضاف اللاعب الدولي: “لم تكن هناك أي مفاوضات مع أي نادٍ، أحترم عقدي وكلي ثقة بالاستمرار مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة”.

وتالع: “لاعبو الاتحاد على قدر الثقة في المباريات القادمة من أجل إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي، وأنا على ثقة بأن جميع اللاعبين يلعبون من أجل الاتحاد لا غير”.

لكن المولد (23 عامًا) لم ينهِ النقاش حول احتمال احترافه في الدوري الإسباني وقال: “فكرة احترافي في الدوري الإسباني لم نتطرق لها حتى الآن، ولكل حادث حديث خلال الأيام المقبلة، كل تفكيري الحالي بالعودة من مانشستر بالفائدة للاتحاد والمنتخب السعودي”.

يذكر أن تركي الشيخ قد تكفل بإقامة أحمد الفريدي معسكرًا إعداديًا في مانشستر يونايتد لمدة 10 أيام.