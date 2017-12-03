نادي الهلال يتلقى صدمة قبل مباراة “صدارة الدوري السعودي” أمام الرائد

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، تدريباتهم الاعتيادية؛ تحضيرًا لملاقاة الرائد، مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في لقاء مؤجل، من الجولة السادسة للدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الهلال، أجرى اللاعبون المشاركون في لقاء “الأهلي” تدريبًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، اشتمل على الجانبين اللياقي والفني، تخلّله تدريبات فنيّة متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

في الوقت نفسه، واصل رباعي الهلال: حسن كادش، عبدالله الحافظ، نيوكولاس ميليسي، وعمر خربين، برامجهم العلاجية والتأهيلية، المعدة لهم مسبقًا.

وقالت صحيفة الرياضية، إن رامون دياز مدرب الهلال، تلقى صدمة جديدة، بتأكد غياب نجم خط وسط الفريق، نيكولاس ميليسي عن مباراة الرائد، لينضم لزميليه الغائبين، عمر خربين وكارلوس إدواردو.

وسيغيب ميليسي بحسب الرياضية، لمدة 3 أسابيع.

وحقق الهلال فوزًا مهمًا على الأهلي، بالجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك الهلال 23 نقطة، في المركز الثاني، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة، في صدارة الترتيب.

وفي حال حقق الهلال الفوز أمام الرائد؛ فسينفرد بصدارة ترتيب الدوري السعودي.