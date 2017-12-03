هل يصبح فهد المولد أول لاعب سعودي يحترف في الملاعب الإسبانية؟ (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، عن أن هناك اتجاهًا لمساعدة فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي والمنتخب،على خوض تجربة الاحتراف في إسبانيا، بغرض منحه الخبرات التي يستفيد منها “الأخضر” في المستقبل، لا سيما في مشاركته بكأس العالم في روسيا.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، علمًا أن القرعة أوقعته في المجموعة الأولى مع روسيا البلد المستضيف إلى جانب أوروغواي ومصر.

وقال الفراج في تصريحات عبر برنامجه: “لا يخفى على أحد أن هناك 20 كشافًا دعتهم هيئة الرياضة السعودية؛ ليشاهدوا المواهب الرياضة في السعودية والمواهب الذين سيشكلون نواة لاحتراف اللاعبين السعوديين في الخارج، وفهد المولد يراهن عليه مسؤولو الرياضة ولديه موهبة عالية جدًا، ومن الممكن أن يكون لاعبًا سعوديًا محترفًا متميزًا في الملاعب الأوروبية؛ لصغر سنه وموهبته العالية، وحاجته لبيئة محترفة 100% سواء في النادي أو خارجه”.

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: المؤسسة الرياضية تراهن على موهبة فهد المولد وسيتم إرساله إلى اسبانيا ليعود بشكل أفضل وقد يذهب نصف المنتخب للخارج pic.twitter.com/q2Hxg0bujR — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) December 2, 2017

وأضاف: “اللاعب سوف يذهب لمانشستر يونايتد، ويدخل برنامجًا تأهيليًا، ويعيد تأهيله في كل شيء، وسيعود بشكل مختلف”.

وتابع: “فيه رغبة أن المولد يكون أول لاعب سعودي يحترف في الملاعب الإسبانية، سواء بالبيع أو الإعارة وهي الأقرب، وهناك رغبة لاحتراف نصف لاعبي المنتخب بأنه لو فيه إعارة لفترة 6 أشهر قبل انطلاق كأس العالم؛ سيكون أفضل إعداد للاعبي الأخضر قبل خوض غمار المونديال”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم استقبل وفدًا من رابطة الدوري الإسباني في المملكة العربية السعودية؛ لتفعيل اتفاقية استكشاف المواهب السعودية الشابة، لنقلها للاحتراف في إسبانيا على سبيل الإعارة لأندية الليغا بدرجتيها الأولى والثانية.

وصرح تركي آل الشيخ، في وقت سابق، أنه يرغب في تواجد عدد من اللاعبين السعوديين في الخارج؛ من أجل مصلحة الكرة السعودية.

كما تداول الجمهور “فيديو” للاعب في المطار يجيب على أحد مشجعيه بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، قائلًا: “المفاوضات مستمرة مع الاتحاد، وبالتأكيد لن نختلف، وأنا محترم عقدي، والاتحاد له الأولوية أكيد، وأتمنى العودة من مانشستر أفضل لإفادة المنتخب”.

???? فيديو .. حديث نجم #الاتحاد ( فهد المولد ) قبل مغادرته " مانشستر " قائلاً :

لم أجدد حتى الآن .. والمفاوضات مستمرة والأولوية ل #العميد

والاحتراف الخارجي لم نأخذ حتى الآن الأمر الأكيد .. وأتمنى العودة من مانشستر أفضل لإفادة المنتخب و #الاتحاد pic.twitter.com/ZZwY2XIcGk — علاء سعيد (@alaa_saeed88) December 3, 2017

وغادر المولد، إلى إنجلترا، اليوم الأحد، لخوض معسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمدة أسبوعين، بهدف رفع مخزونه اللياقي، وجاهزيته البدنية.

ويعتبر المولد ثاني اللاعبين السعوديين خوضًا لمعسكر تدريبي في مانشستر يونايتد، حيث سبقه نجم نادي النصر أحمد الفريدي، وذلك ضمن اتفاقية بين هيئة الرياضة السعودية والنادي الإنجليزي.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، أعلن عبر تغريدة في حسابه الرسمي في تويتر، الجمعة، عن انضمام المولد إلى المعسكر الإعدادي بنادي مانشستر يونايتد، قائلًا: “بالتوفيق للكابتن فهد المولد في معسكره الإعدادي بنادي مانشستر يونايتد.. الإثنين المقبل”.