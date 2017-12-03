هل يتولى نواف التمياط نجم نادي الهلال السعودي الأسبق منصبًا آسيويًا قريبًا؟ (فيديو)

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو”، لنواف التمياط، لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، مع تركي آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الرياضة، بعد مراسم قرعة كأس العالم 2018، التي عقدت في العاصمة الروسية موسكو، مساء الجمعة، مسفرة عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجانب روسيا ومصر والأوروغواي.

وبحسب المقطع المتداول، يظهر الدولي السابق الكابتن نواف التمياط، عبر سنابه الخاص مُرحّبًا بمعالي المستشار آل الشيخ، الذي بادله الترحيب، وتحدث عن قرب استلام التمياط لمنصب آسيوي قائلًا: “شد حيلك نحتاجك في منصب آسيوي قريبًا”.

رئيس #الهيئة_العامة_للرياضة تركي آل الشيخ لنجم الكرة #السعودية نواف التمياط : نبغاك في منصب آسيوي إن شاءالله قريب pic.twitter.com/zcwD8UFxGO — وطني الرياضي (@WataniSport) December 3, 2017

يذكر أن التمياط كان اُختير من ضمن الأسماء، التي رشحها آل الشيخ ضمن لجنة استكشاف المواهب واستقطاب الموهوبين وذوي القدرات والإمكانات المميزة في كرة القدم، قبل نحو شهرين.

وباركت الجماهير الرياضية حديث رئيس الهيئة العامة للرياضة وثقته في إمكانيات التمياط، مؤكدة أنه أحد الكفاءات السعودية التي تستحق الوجود في أكبر المناصب الرياضية.

ما المنصب الآسيوي المناسب لـ "نواف التمياط" ؟#اخر_شوط pic.twitter.com/MwAjgZYG3r — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 2, 2017

كما طرحت قناة “إم بي سي برو” سؤالًا على محلليها عن المنصب المناسب للاعب الهلال السابق، مؤكدين أن التمياط شخصية محبوبة من الجميع، وواجهة رياضية مشرفة، ولديه خبرة، وله جماهيرية مثل المنتخب السعودي، ولعب في كأس العالم، وحقق لقب أفضل لاعب في آسيا، أي تعرفه القارة بشكل جيد، ولا يمكن أن يكون تركي آل الشيخ قالها هكذا؛ ولكن تم حسم الأمر، وهي مسألة وقت، موضحين أن المنصب المناسب له سيكون في لجنة الانضباط.