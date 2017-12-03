ما الأسباب التي تؤخر إدارة النادي الأهلي السعودي في إقالة المدرب ريبروف؟

بعد النتائج المتذبذبة للنادي الأهلي السعودي في الفترة الأخيرة تحت قيادة، الأوكراني سيرجي ريبروف، يظل سؤال هام يشغل بال جمهور الفريق، هو لماذا لا تتحرك إدارة النادي لإقالة المدرب؟

ووفقا لصحيفة “الرياضية”، فإن عقبتي الشرط الجزائي العالي، وإيجاد البديل المناسب في الوقت الراهن تمنعان إدارة النادي السعودي من اتخاذ قرار الاستغناء عن خدمات ريبروف، في ظل عدم اقتناعها بما يقدمه الفريق وخسارته الأخيرة أمام نادي الهلال، في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن الإدارة الأهلاوية فضلت التريث ودراسة الأوضاع، قبل الإقدام على خطوة إقالة المدرب، الذي وجهت له انتقادات في وقت سابق على الرغم من فوزه الأخير، وصدارته لفرق الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن.

ومن ناحيته، أكد أحمد بامعوضة، مدير الاحتراف في النادي الأهلي، أن الأوكراني ريبروف باق مع الفريق، موضحا: “المدرب باق، وأحد أهم أسباب بقائه في تدريب الفريق الشرط الجزائي الكبير”.

وأضاف أن إقالته ستكلف النادي دفع مبالغ كبيرة، مشددًا: “نحن في الأهلي لن نرضى بمدرب بديل أقل قيمة فنية”.

وأكد بامعوضة أنهم سيمنحون المدرب فرصة أخيرة لتعديل خياراته وقراءته للمباريات وتنفيذ الأمور الفنية التي يرغب في تطبيقها.