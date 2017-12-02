ماذا قال بيتزي مدرب المنتخب السعودي عن قرعة كأس العالم 2018؟

قال الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد أن أوقعته قرعة كأس العالم 2018 في المجموعة الأولى مع روسيا، صاحبة الأرض، ومصر وأوروغواي، إن التوتر دائمًا ما يتسيَّد المباريات الافتتاحية.

ويُفتتح كأس العالم بمواجهة بين روسيا ومنتخب السعودية، الذي تعاقد مؤخرًا مع بيتزي لتولي مسؤولية قيادة الفريق في البطولة.

وقال بيتزي، في تصريحات نقلها برنامج “أكشن يا دوري”: “الجميع جاء إلى موسكو وهو متأكد أن المنافسة المثيرة ستكون في كل مجموعة”.

وأضاف: “نحن سنكون في الافتتاح وهو أمر صعب ومجموعتنا متوازنة، ومن المهم تحقيق بداية جيدة في مرحلة المجموعات”.