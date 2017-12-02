ماذا قال إدواردو لاعب نادي الهلال عن مجموعة المنتخب السعودي بقرعة كأس العالم 2018؟ (فيديو)

علق البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، على قرعة كأس العالم 2018، التي أقيمت، أمس الجمعة، في روسيا، وخاصة وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، في منافسات كأس العالم، روسيا 2018، برفقة منتخب روسيا أصحاب الأرض، ومنتخب أوروغواي ومنتخب مصر.

وقال إدواردو في فيديو، تداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “السعودية منتخب ليس بالسهل كما يعتقد الناس، وجودة اللاعبين هنا ممتازة”.

ادواردو تحدث عن مجموعة السعودية في كاس العالم وذكر ان السعودية منتخب ليس بالسهل كما يعتقد الناس و جودة اللاعبين هنا ممتازة #الهلال pic.twitter.com/F6ikW7mt9K — hasan alasiri (@KhvayaClubs) December 2, 2017

وستكون السعودية في المركز الثاني في المجموعة، ما يعني أنها ستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا، في 14 حزيران المقبل، على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وستكون السعودية اول منتخب عربي، يخوض المباراة الافتتاحية للعرس العالمي، بينما تلتقي مصر مع الأوروغواي، بطلة النسخة الأولى عام 1930. وتلتقي السعودية مع مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة.

وهي المرة الثالثة التي تضع فيها القرعة، السعودية في مواجهة منتخب عربي، بعد الأولى عام 1994، في مشاركتها الأولى عندما كانت في المجموعة السادسة، مع المغرب وبلجيكا وهولندا، وقتها تغلبت السعودية على المغرب 2-1، وبلجيكا 1-0، وخسرت أمام هولندا، لكنها بلغت الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام السويد 1-3.

وكانت المرة الثانية في مونديال 2006، عندما وقعت في المجموعة الثامنة، مع تونس وأوكرانيا وإسبانيا، فتعادلت مع الأول 1-1، وخسرت أمام الثاني 0-4، والثالث 0-1.