ماذا قال إدواردو لاعب نادي الهلال عن مجموعة المنتخب السعودي بقرعة كأس العالم 2018؟ (فيديو)

ماذا قال إدواردو لاعب نادي الهلال عن مجموعة المنتخب السعودي بقرعة كأس العالم 2018؟ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

علق البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال السعودي، على قرعة كأس العالم 2018، التي أقيمت، أمس الجمعة، في روسيا، وخاصة وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، في منافسات كأس العالم، روسيا 2018، برفقة منتخب روسيا أصحاب الأرض،  ومنتخب أوروغواي ومنتخب مصر.

وقال إدواردو في فيديو، تداوله الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “السعودية منتخب ليس بالسهل كما يعتقد الناس، وجودة اللاعبين هنا ممتازة”.

وستكون السعودية في المركز الثاني في المجموعة، ما يعني أنها ستخوض المباراة الافتتاحية للبطولة ضد روسيا، في 14 حزيران المقبل، على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وستكون السعودية اول منتخب عربي، يخوض المباراة الافتتاحية للعرس العالمي، بينما تلتقي مصر مع الأوروغواي، بطلة النسخة الأولى عام 1930. وتلتقي السعودية مع مصر في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة.

وهي المرة الثالثة التي تضع فيها القرعة، السعودية في مواجهة منتخب عربي، بعد الأولى عام 1994، في مشاركتها الأولى عندما كانت في المجموعة السادسة، مع المغرب وبلجيكا وهولندا، وقتها تغلبت السعودية على المغرب 2-1، وبلجيكا 1-0، وخسرت أمام هولندا، لكنها بلغت الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام السويد 1-3.

وكانت المرة الثانية في مونديال 2006، عندما وقعت في المجموعة الثامنة، مع تونس وأوكرانيا وإسبانيا، فتعادلت مع الأول 1-1، وخسرت أمام الثاني 0-4، والثالث 0-1.

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