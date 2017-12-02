السعودية.. نادي الهلال يقرر التخلي عن ماتياس بريتوس

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن الأخيرة تنوي الاستغاء عن اللاعب ماتياس بريتوس، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأعلن الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، عقب فوز الفريق على الأهلي 2/0، أمس الجمعة، في الدوري السعودي، أنه لن يعتمد على اللاعب فيما تبقى من المنافسات؛ بسبب عدم تكيّف اللاعب على الأجواء في السعودية.

وقالت صحيفة “futboltotal” المكسيكية، إن عودة اللاعب للمكسيك، قد تبدو مؤكدة، لكن ليس لصالح نادي بوماس، الذي كان يلعب له بريتوس، قبل الانضمام للهلال.

‎وكشفت الصحيفة، عن أن نادي كروز أزول المكسيكي، يرغب هو الآخر في ضم اللاعب لصفوفه، في الفترة المقبلة.

وسجل بريتوس هدفًا وحيدًا، في 6 مباريات في الدوري السعودي، الموسم الحالي.