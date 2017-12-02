مباراة الهلال والأهلي.. نواف العابد يستفز لاعبي الراقي بهذه المهارة (فيديو)

استفز نواف العابد، مهاجم الهلال، لاعبي النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الهلال والأهلي، أمس الجمعة، في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سيطر العابد (27 عامًا) على الكرة، وادعى أنه سيمرر الكرة إلى زملائه أكثر من مرة، وهو ما استفز لاعبي الأهلي، وألهب حماس الجمهور.

وانتهت المباراة بفوز الهلال 2/0 من توقيع سالم الدوسري في الدقيقتين الـ68 والـ76، رغم غياب كارلوس إدواردو وعمر خريبين، وعودته بمعنويات محطمة بعد الفشل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بخسارته أمام أوراوا ريد الياباني، السبت الماضي.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 23 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بنقطتين عن الأهلي المتصدر، والذي لعب 3 مباريات أكثر.

وحقق الهلال الفوز 7 مرات مقابل تعادلين دون أي خسارة، في حين تلقى الأهلي الخسارة الثانية مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات.

تاريخ الأهلي بين أقدام نواف العابد pic.twitter.com/hWofBYbn18 — طلال العتيبي (@mr_shenko) ١ ديسمبر، ٢٠١٧