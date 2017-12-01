بعد نهاية الجولة الـ12.. هذا ترتيب الدوري السعودي (صورة)

حصد نادي الهلال فوزاً مهماً على حساب الأهلي بهدفين دون رد، مساء الجمعة، في كلاسيكو الدوري السعودي وقمة مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز بثنائية سجلها اللاعب سالم الدوسري ليحصد الفريق الأزرق نقاط اللقاء ويحسم المباراة بشكل رائع ويقلص الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر إلى نقطة واحدة.

رفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في صدارة الترتيب

وجاء نادي النصر في المركز الثالث بـ22 نقطة، واحتل فريق الفيصلي المركز الرابع بـ19 نقطة، والباطن المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

وارتقى نادي الاتحاد إلى المركز السادس بـ16 نقطة، وجاء الفتح في المركز السادس بـ15 نقطة.

وبرصيد 13 نقطة احتلت أندية التعاون، والشباب والقادسية في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.

، المراكز السابع، الثامن والتاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ثم جاء الاتفاق في المرتبة العاشرة بـ11 نقطة.

وفي المركزين الـ11 و12 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباراة النصر اليوم جاء فريق أحد بـ12 نقطة، والاتفاق بـ11 نقطة، وجاء فريق الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط.

ويتذيل ترتيب الدوري السعودي للمحترفين فريق الرائد برصيد 9 نقاط.