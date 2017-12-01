مباراة الهلال والأهلي.. 4 أسباب قادت الزعيم لحسم الكلاسيكو

حصد نادي الهلال فوزاً مهماً على حساب الأهلي بهدفين دون رد، مساء الجمعة، في كلاسيكو الدوري السعودي وقمة مباريات الجولة الثانية عشر للدوري.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز بثنائية سجلها اللاعب سالم الدوسري ليحصد الفريق الأزرق نقاط اللقاء ويحسم المباراة بشكل رائع ويقلص الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر إلى نقطة واحدة.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الأسباب التي قادت الهلال لحسم الكلاسيكو أمام الأهلي ، فى السطور التالية:

تكتيك دياز

نجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال في تنفيذ التكتيك الخاص به في المباراة، خاصة أنه تعامل مع سيناريو اللقاء بشكل منظم من أجل تحقيق الفوز على حساب الأهلي من خلال عدة مراحل.

ولعب دياز بصلابة دفاعية في الشوط الأول وحتى الدقيقة 60 وتحرر لاعب الوسط سلمان الفرج أيضاً في وسط الملعب بعدها ليصنع الخطورة ويصنع هدفاً رائعاً للدوسري.

اعتمد دياز على قدرات دفاعه القوي والمتميز وخاصة تألق محمد جحفلي، الذي أنقذ أكثر من محاولة أمام عمر السومة مهاجم الأهلي.

ريبيروف بلا حلول

ظهر المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني للأهلي عاجزاً بلا حلول على المستوى الهجومي خاصة بعد إيقاف خطورة عمر السومة.

واعتمد الهلال على الأداء الدفاعي وإيقاف خطورة السومة، فلجأ الأهلي إلى الحلول الفردية وخاصة عن طريق المهاجم البرازيلي ليوناردو.

تألق الدوسري

تألق سالم الدوسري لاعب وسط الهلال بشكل واضح في ظل اختراقاته لدفاع الأهلي، واعتمد على عنصر السرعة والموهبة العالية التي يتميز بها.

ونجح الهلال في التألق في وسط الملعب بفضل تألق سالم الدوسري وأيضاً سلمان الفرج الذي لعب دور العقل المفكر ونجح في تحقيق الفوز مستغلاً ثغرات دفاع الأهلي.

غياب الفاعلية

غابت الفاعلية عن صفوف الأهلي خاصة أن الفريق لعب بشكل مركز على قدرات عمر السومة وخاصة أن اللاعب السوري تعرض لرقابة صارمة وهو ما قلل من قدرات الأهلي.

ونجح الهلال في فرض أسلوبه وسيطر على وسط الملعب وتألق بشكل واضح.. وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي السابق لـ”إرم نيوز” أن الهلال قدم مباراة طيبة وحقق أداءً متميزاً بقدرات مدربه رامون دياز.

وأضاف: “الأهلي عانى هجومياً رغم تألق ليوناردو إلا أن رقابة عمر السومة قلصت الأداء الهجومي”.