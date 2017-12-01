رئيس الاتحاد السعودي بعد قرعة نهائيات كأس العالم 2018: قادرون على العبور للدور الثاني

أبدى عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، رضاه عن نتيجة قرعة نهائيات كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل، والتي وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا ومصر والأوروجواي، مشددًا على ثقته بقدرة المنتخب على تقديم مستويات مميزة ونتائج تؤهله للدور الثاني.

وقال في تصريحات عقب القرعة: “سعيد لكون القرعة قد وضعتنا في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الروسي، وسعيد لأنها فرضت مواجهتنا للمنتخب المصري الشقيق”.

وأضاف :”مباريات الافتتاح عادةً ما تخطف الأضواء، ولذلك سيكون المنتخب السعودي في واجهة الحدث الأبرز في المونديال، وهو أمر إيجابي من أكثر من زاوية، ومواجهتنا للمنتخب المصري في هذه المجموعة قد تكون فرصة ليعبر أحدنا إلى الدور الثاني، بل إنني لا أبالغ إن قلت إن المنتخبين قد يحالفهما التوفيق في العبور معًا”.

وجدد عزت ثقته بلاعبي المنتخب في تقديم حضور يليق بتمثيل الوطن في الحدث العالمي، لتكرار ما قدمه الجيل الذي شارك في مونديال أمريكا 1994.