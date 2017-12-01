نادي الهلال يستعيد توازنه ويهزم الأهلي بثنائية ويرتقى إلى وصافة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

استعاد نادي الهلال توازنه بعد الفشل في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، وفاز على ضيفه الأهلي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم والتي شهدت أيضًا فوز أحد على القادسية 1 / صفر.

ويُدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه سالم الدوسري الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 68 و76.

ورفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في صدارة الترتيب.

٦٨ سالم الدوسري يسجّل هدف الهلال الأول بعد تمريرة جميلة من اللاعب سلمان الفرج ١-٠#الهلال_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/K5yhcJdwcj — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

٧٦ سالم الدوسري يضاعف النتيجة للهلال بعد صناعة ريفاس ٢-٠#الهلال_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/e2TKUtnnqn — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

كان الهلال فشل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي، بعد خسارة الدور النهائي في دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري حتى الآن حيث فاز بسبع مباريات، وتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة الثانية للأهلي هذا الموسم، حيث فاز بسبع مباريات وتعادل في ثلاث.

وفي المباراة الثانية، فاز أُحد على ضيفه القادسية 2 / 1.

وسجل هدفي أُحد رائد عبد الله الغامدي في الدقيقة 36 ولويز إدواردو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للقادسية عبد المحسن فتح الله في الدقيقة 89.

٣٦ أُحد يسجّل أول أهدافه في مرمى القادسية عن طريق اللاعب رائد الغامدي ١-٠#احد_القادسية #دوري_بلس pic.twitter.com/S1hRt84Mpq — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

٤٧ أُحد يسجل هدفًا ثانيًا في مرمى القادسية من نقطة الجزاء عن طريق اللاعب لويزفي ٢-٠#احد_القادسية #دوري_بلس pic.twitter.com/uSk6bqBHM7 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

٨٩ القادسية يسجل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب عبدالمحسن فلاتة ٢-١#أحد_القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/5vEBgk5vjg — دوري بلس (@dawriplusksa) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

ورفع أُحد رصيده إلى 12 نقطة وقفز من المركز الرابع عشر الأخير إلى المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز العاشر.