نتائج قرعة كأس العالم روسيا 2018.. تعرّف على مجموعة السعودية ومنتخب مصر (صورة)

يقص المنتخب السعودي شريط افتتاح مباريات المونديال، بعد أن أوقعت قرعة كأس العالم روسيا 2018 منتخب السعودية مع الدب الروسي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب مصر والأوروغواي.

ويلعب المنتخب السعودي مباراة الافتتاح مع منتخب روسيا يوم 14 يونيو، الموافق 30 رمضان “فلكيًا” على استاد لوزيهنكي.

كما يلعب المنتخب المصري مع أوروغواي في افتتاح مباريات منتخب الفراعنة.

وضمت المجموعة الأولى كلًا من: روسيا، والسعودية، ومصر، وأوروغواي.

ويلتقي المنتخبان السعودي والمصري في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة يوم 25 حزيران/يونيو المقبل باستاد مدينة فولجوجراد.