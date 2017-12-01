مباراة الهلال والأهلي.. أسلحة الحسم في الكلاسيكو السعودي

تترقب جماهير الكرة السعودية اللقاء المرتقب بين الهلال والأهلي مساء الجمعة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

وتبدو مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والأهلي في غاية القوة والإثارة، خاصة أن الأهلي بقيادة مديره الفني الأوكراني سيرغ ريبروف يحتل الصدارة، والهلال يقوده مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز.

وترصد شبكة “إرم نيوز” ملامح كلاسيكو السعودية في السطور التالية:

نواف العابد.

يعتمد فريق الهلال على قدرات لاعب الوسط الموهوب نواف العابد من أجل صناعة الفارق والربط بين الدفاع، خاصة في ظل غياب البرازيلي كارلوس إدواردو صانع ألعاب الفريق.

ويسعى الهلال إلى الاستفادة من خبرات وانطلاقات وقدرات نواف العابد خلف رأس الحربة، خاصة أنه يمثل مع الثلاثي: سلمان الفرج، وسالم الدوسري، ونيكولاس ميليسي، خط وسط لهجوم مرعب وخلفهم عبد الله عطيف.

ويملك العابد موهبة كبيرة تجعله من أفضل لاعبي الوسط على المستوى المحلي، خاصة في مسألة الاختراقات من العمق.

عمر السومة.

يعتمد الأهلي بشكل كلي على قدرات مهاجمه السوري عمر السومة الذي يعد نجم الشباك في الفريق السعودي، وأحد أبرز وأفضل نجومه.

ونجح عمر السومة في تسجيل 10 أهداف حتى الآن في مسابقة الدوري السعودي، وهو هداف المسابقة والنجم الأول للفريق الأهلاوي، وهو ما يجعله تحت رقابة مشددة من جانب دفاع الأهلي.

جيليمن ريفاس.

يراهن الهلال على قدرات مهاجمه الفنزويلي جيليمن ريفاس، خاصة أنه من اللاعبين أصحاب القدرات المميزة تهديفيًا ويعد البديل المناسب للمهاجم السوري عمر خريبين الذي تعرض للإصابة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويعول الهلال على خبرة ريفاس من أجل عبور عقبة الأهلي، خاصة أن الزعيم يعتمد على سرعات اللاعب الفنزويلي وقدراته البدنية.

وسجل ريفاس هدفين في مسابقة الدوري السعودي وهو ما يجعل الجماهير تنتظر منه الكثير والكثير في لقاء الهلال والأهلي وتبحث معه عن هزّ شباك الأهلي.

ليوناردو.

يضع الأهلي آماله على لاعبه البرازيلي الموهوب “ليوناردو” لصناعة الألعاب وإزعاج دفاعات الهلال واختراقها بصورة كبيرة.

وسجل ليوناردو 7 أهداف، وهو ما يجعله أحد عناصر القوة الهجومية الضاربة في تشكيلة الأهلي ومسألة إيقافه ستكون مهمة من جانب الهلال، خاصة أنه يستطيع الوصول للمرمى ويهدد بهز الشباك.