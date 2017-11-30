نادي الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق برأسية “كهربا” ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري السعودي

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالدوري السعودي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه الاتفاق، إلى فوز في الوقت القاتل 2 / 1، اليوم الخميس، في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد الاتحاد، الذي حصد نقطة واحدة فقط في مباراتيه الماضيتين، إلى 16 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف حمل توقيع فيليب كيس في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، أحرز أحمد العكايشي هدف التعادل للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 55، في حين جاء الهدف الثاني للضيوف عبر النيران الصديقة، بعدما سجل عبدالعزيز واصلي لاعب الاتفاق هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90.

٥٥’ العكايشي يسجّل هدف التعادل في شباك الاتفاق من نقطة الجزاء ١-١#الاتفاق_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/bbqRrYFwLZ — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

٩٠’ في الثواني الأخيرة الاتحاد يقلب النتيجة برأسية المصري محمود كهربا ٢-١#الاتفاق_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/sJWHcdo8Kr — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وشهدت الدقائق الست التي احتسبها حكم المباراة وقتًا بدل الضائع إثارة بالغة، حيث تصدت العارضة لضربة رأس رائعة من أحمد إبراهيم في الدقيقة الثانية، ليرد الاتحاد بهجمة سريعة في الدقيقة الثالثة عن طريق كهربا، الذي سدد على يسار واصلي، الذي أبعد الكرة باقتدار إلى ركلة ركنية، ويطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد.