كيف ظهر أحمد الفريدي في تدريبات نادي النصر السعودي بعد عودته من مانشستر يونايتد؟ (صورة)

عاد أحمد الفريدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بنادي النصر السعودي، لتدريب الفريق من جديد، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقضى الفريدي برنامجًا تأهيليًا، في نادي مانشستر يونايتد، تكفل به تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية.

وظهر الفريدي، فاقدًا بعضًا من وزنه، حيث خسر عدة كيلوغرامات، خلال البرنامج التأهيلي.

وانضم اللاعب قبل شهر، لمعسكر الإعداد بنادي مانشستر، ثم قطعه؛ للانضمام لمعسكر منتخب السعودية بالبرتغال، قبل أن يعود لاستكمال برنامجه.

وحقق النصر فوزًا مهمًا، أمس الأربعاء، على نادي الفتح، بالدوري السعودي للمحترفين، ليستكمل سلسلة انتصاراته الأخيرة، مع المدرب جوستافو كوينتيريوس.