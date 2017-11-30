السعودية.. نادي النصر يطمئن جماهيره على الحارس وليد عبدالله (صورة)

السعودية.. نادي النصر يطمئن جماهيره على الحارس وليد عبدالله (صورة)

المصدر: إرم نيوز

كشف نادي النصر السعودي تفاصيل حالة حارسه وليد عبد الله، بعد إصابته أمس الأربعاء في مواجهة الفتح في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.

وخرج وليد عبدالله في الدقيقة الـ 54 من المباراة بعد إصابته وشارك مكانه حسين شيعان.

وقال النصر في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “الفحوصات الطبية وصور  الأشعة التي أُجريت للحارس وليد عبدالله، أظهرت تعرضه لكدمة بسيطة في الركبة لن تمنعه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

وتغلب النصر على الفتح 3/1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 11 مباراة، في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر والذي لعب عدد المباريات نفسه.

في حين يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة لكنه لعب 8 مباريات، ويمكنه الارتقاء إلى الصدارة حال فوزه في مبارياته الثلاث.

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