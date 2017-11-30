السعودية.. نادي النصر يطمئن جماهيره على الحارس وليد عبدالله (صورة)

كشف نادي النصر السعودي تفاصيل حالة حارسه وليد عبد الله، بعد إصابته أمس الأربعاء في مواجهة الفتح في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي.

وخرج وليد عبدالله في الدقيقة الـ 54 من المباراة بعد إصابته وشارك مكانه حسين شيعان.

وقال النصر في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “الفحوصات الطبية وصور الأشعة التي أُجريت للحارس وليد عبدالله، أظهرت تعرضه لكدمة بسيطة في الركبة لن تمنعه من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة.

أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت قبل قليل للكابتن وليد عبدالله أن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأمس عبارة عن كدمة خفيفة بالركبة

ولن تعيقه عن المشاركة في المباراة المقبلة بإذن الله .#معاك_يانصر — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وتغلب النصر على الفتح 3/1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 11 مباراة، في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر والذي لعب عدد المباريات نفسه.

في حين يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 20 نقطة لكنه لعب 8 مباريات، ويمكنه الارتقاء إلى الصدارة حال فوزه في مبارياته الثلاث.