ماذا قال وليد عبدالله حارس نادي النصر السعودي عن إصابته أمام الفتح؟ (فيديو)

خرج وليد عبدالله حارس مرمى نادي النصر السعودي في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام الفتح، في الجولة الـ12 من دوري المحترفين، متأثرًا بإصابته.

وقال اللاعب في فيديو تم بثه على موقع “تويتر”: لم أشخص حتى الآن، ولكن القادم أحلى”.

وليد عبدالله عبر سناب @Ali_alabdallh

يطمئن الجماهير عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليوم . pic.twitter.com/3q3ScO9tr0 — كورة النصر – Kora AlNassr (@kora_nfc) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وواصل نادي النصر صحوته في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق 3 / 1 على ضيفه الفتح، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية عشرة من البطولة.

وارتفع رصيد النصر، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الفتح، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم عند 15 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.