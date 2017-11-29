كيف دخل يحيى الشهري لاعب نادي النصر تاريخ الدوري السعودي؟ ‎

صنع يحيى الشهري لاعب وسط نادي النصر والمنتخب السعودي التاريخ ووضع اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الدوري السعودي عندما حطم الرقم القياسي في صناعة الأهداف في تاريخ البطولة.

وواصل النصر، بطل نسختي 2014 و2015، الضغط على الأهلي المتصدر والهلال حامل اللقب والوصيف الحالي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الفتح بطل نسخة 2013 يوم الأربعاء.

وسجل النصر هدفين في غضون ثماني دقائق في الشوط الأول عبر البرازيلي برونو أوفيني من ضربة رأس وحسن الراهب بعد هجمة مرتدة سريعة، وقلّص محمد أمان الفارق للفتح مستغلًا ارتباك دفاع وحارس النصر في بداية الشوط الثاني.

لكن فرص الفتح في التعادل انهارت عندما أضاف الليبيري وليام غيبور الهدف الثالث قبل 13 دقيقة على النهاية من تسديدة قريبة المدى.

يحيى الشهري يسجل اسمه في تاريخ #الدوري_السعودي_للمحترفين بتسجيله رقمًا قياسيًا في صناعة الأهداف.#النصر_الفتح pic.twitter.com/YeOqGC8DKC — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية المباراة أن الشهري الذي صنع الهدف الثاني الذي أحرزه الراهب كتب اسمه في تاريخ الدوري بتسجيله رقمًا قياسيًّا في صناعة الأهداف.

وأصبح الشهري البالغ عمره 27 عامًا أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري بـ 45 هدفًا، ليتفوق على النجم البرازيلي كماتشو لاعب الشباب السابق، الذي صنع 43 هدفًا في البطولة.

وقال المهاجم محمد السهلاوي عقب تحطيم زميله للرقم القياسي عبر تويتر “أبارك لزميلي النجم يحيى الشهري حصوله على أفضل صانع لعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين. يحيى سيكسر رقمه إن شاء الله بتعاون الجميع وقبل كل ذلك دعم جمهور العالمي”.

ابارك لزميلي النجم يحيى الشهري حصوله على افضل صانع لعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين و يحيى سيكسر رقمه ان شاء الله بتعاون الجميع و قبل كل ذلك دعم جمهور العالمي — محمد السهلاوي (@Sahlawi_m10) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وتوقعت معظم جماهير النصر والأندية السعودية ألا يستطيع أي لاعب تحطيم رقم الشهري الذي ما زال أمامه الكثير ليقدمه للنصر وللمنتخب السعودي.