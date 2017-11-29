مباراة النصر والفتح.. ظهور أول لتقنية الفيديو وحضور وفد رابطة الدوري الإسباني (شاهد)

ظهرت تقنية الفيديو في ملاعب الدوري السعودي بشكل مبدئي، خلال مباراة النصر والفتح في الجولة الـ12 من دوري المحترفين.

وكانت هناك غرفة مغلقة فيها شاشتا عرض لحكام الفيديو، في تجربة مبدئية للتقنية، قبل تطبيقها رسميًا خلال مباريات الدوري السعودي.

وواصل النصر صحوته في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق 3 / 1 على ضيفه الفتح، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية عشرة من البطولة.

وارتفع رصيد النصر، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الفتح، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم عند 15 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

ظهور مبدئي لتقنية الفيديو في مواجهة #النصر_الفيحاء

هل تؤيد تواجدها في ملاعبنا؟#دوري_بلس pic.twitter.com/2CpAdAKRyk — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وفي نفس المباراة، حضر فريق متخصص من رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”؛ بهدف تفعيل الشراكة التي وقّعها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية في أكتوبر الماضي.

وتتضمن الاتفاقية رعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، بهدف تدريب وتطوير اللاعبين السعوديين الناشئين، وإعداد مدربين رياضيين سعوديين، وفق برامج معدّة من رابطة الاتحاد الإسباني، بهدف رفع قدرات اللاعبين والمدربين والإسهام في تطوير إمكاناتهم.

كما تتضمن الاتفاقية الموقَّعة مع الرابطة الإسبانية إرسال ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف اللاعبين السعوديين، لخوض تجربة الإعارة للدوري الإسباني بدرجتيْه الأولى والثانية، بالإضافة إلى معاينة وتدريب وصقل اللاعبين المواليد من خلال إقامة معسكرات لهم بالتعاون مع لجنة استكشاف المواهب.