نادي النصر يواصل الصحوة بثلاثية في الفتح والرائد يتجاوز الفيحاء.. وهذا ترتيب الدوري السعودي

واصل نادي النصر صحوته في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق 3 / 1 على ضيفه الفتح، اليوم الأربعاء، في المرحلة الثانية عشرة من البطولة.

وارتفع رصيد النصر، الذي حقق فوزه السادس في البطولة هذا الموسم، إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الفتح، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم عند 15 نقطة في المركز السادس مؤقتًا.

وافتتح برونو أوفيني التسجيل للنصر في الدقيقة 27، وأضاف حسن الراهب الهدف الثاني في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أعاد الفتح المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما سجل لاعبه محمد أمان هدفًا في الدقيقة 51، لكن الليبيري (البديل) وليام جيبور أطلق رصاصة الرحمة على آمال الضيوف في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 77.

٣٥’ النصر يسجّل الهدف الثاني في شباك الفتح عن طريق اللاعب حسن الراهب ٢-٠

⁧#النصر_الفتح⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/xgolx8hnh5 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

٥١’ محمد امان يسجل هدف تقليص الفارق للفتح في شباك النصر ٢-١

⁧#النصر_الفتح⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/bsxTFqrzcu — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

٧٧’ ويليام جيبور يسجّل الهدف الثالث في شباك الفتح بعد تمريرة فوزير ٣-١

⁧#النصر_الفتح⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/LPM5pglsaE — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧

الرائد يهزم الفيحاء بدون شيكابالا

فاز الرائد 2-صفر على الفيحاء في غياب صانع اللعب المصري محمود عبد الرازق (شيكابالا)، ليواصل جهوده للخروج من منطقة الهبوط بدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وخرج شيكابالا، الذي سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ثماني مباريات بالدوري، منها سبع مشاركات في التشكيلة الأساسية، من قائمة مباراة اليوم بقرار فني مفاجئ من الروماني ماريوس سيبريا، مدرب الرائد، رغم جاهزيته بدنيًا.

وانتظر الرائد حتى الدقيقة 67 ليفتتح التسجيل عبر إسماعيل بانجورا من متابعة لتمريرة رائعة من سلطان السوادي الذي ضاعف التقدم بمجهود فردي في الوقت المحتسب بدل الضائع. ورفع الرائد رصيده إلى تسع نقاط من 11 مباراة، لكنه يقبع في المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة خلف الفيحاء صاحب المركز 11.

٦٧’ اسماعيل بانقورا يسجّل هدفًا أولَ للرائد بعد صناعة ذهبية من سلطان السوادي ١-٠

⁧#الرائد_الفيحاء⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/n1BMQwfV2Z — دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٩ نوفمبر، ٢٠١٧