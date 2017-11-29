كيف تطور عمر خربين بشكل مذهل حتى توّج بأفضل لاعب آسيوي؟ (فيديو غرافيك)

فاز السوري عمر خربين، مهاجم فريق الهلال السعودي، بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا، خلال احتفالية تسليم الجوائز التي نظمها الاتحاد الآسيوي الأربعاء في ماليزيا

أصبح خربين أحد أبرز النجوم حاليًا في الساحة الكروية الآسيوية والعربية، بعدما تطوّر أداؤه بشكل مذهل في الفترة الأخيرة.

يناير 1994

ولد عمر خربين يوم 15 يناير في العاصمة السورية دمشق.

يونيو 2009

لعب لنادي الوحدة السوري خلال هذه الفترة حتى 2013.

يونيو 2013

رحل معارًا لنادي القوة الجوية العراقي ثم انتقل في 2015 إلى الميناء العراقي.

يناير 2016

انتقل للدوري الإماراتي عبر نادي الظفرة.