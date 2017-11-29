مدرب نادي الهلال السعودي: طوينا صفحة دوري أبطال آسيا وجائزة خريبين تتويج لنا

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن الفريق طوى صفحة البطولة الآسيوية، للتركيز في الاستحقاقات المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء للحديث عن لقاء الفريق مع ضيفه الأهلي بعد غدٍ الجمعة في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم: “إنها مباراة ديربي، واللاعبون يدركون تمامًا أهمية هذه المباراة، واستعدينا بالشكل المطلوب لخوضها”.

وأضاف: “دوري أبطال آسيا كان أحد أهم أهدافنا وواجهتنا ظروف في مباراة النهائي منها الإصابات، ولكن كل هذا أصبح من الماضي”.

وكان الهلال قد خسر نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وتابع دياز: “قد نكون حزينين على النهائي الآسيوي، خصوصًا على إهدار الهلال للكثير من الفرص في مباراة الذهاب، ولكن علينا الآن أن نفكر بما في أيدينا”.

واستطرد: “عندما تُدرّب فريقًا كبيرًا فأنت مطالب بالنهوض، وأنا محظوظ كمدرب لنادي الهلال لامتلاك لاعبين قادرين على تعويض أي لاعب”.

وتطرق المدرب الأرجنتيني لإصابة البرازيلي كارلوس إدواردو، قائلًا:”من دون شك، كارلوس إدواردو كان لاعبًا مهمًا، وافتقدناه وهو في أوج عطائه، و سننتظر عودته لنا بكامل جاهزيته”.

وذكر : “من الأمور الإيجابية أيضًا عودة نواف العابد في الوقت الحالي بجاهزيته الكاملة”.

وهنأ دياز السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق، بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا: “سعيد جدًا بهذه الجائزة، تتويج عمر هو تتويج لزملائه”.